В Казахстане намерены ввести сим-карты для детей

Сим-карты для детей могут появиться в Казахстане. Родители получат возможность закрывать доступ к некоторым сайтам и наблюдать за перемещением ребенка.

В Казахстане рассматривают возможность внедрения особых сим-карт для несовершеннолетних, которые будут способны автоматически блокировать доступ к сайтам с возрастными ограничениями или деструктивной информацией.

Вице-министр просвещения страны Едил Оспан отметил, что родители детей будут обязаны приобретать отпрыскам именно такие карты. На карте будет особый тарифный план с функцией родительского контроля и определением геолокации.

"Безопасность - встроенные фильтры для защиты от нежелательного контента. (...) То есть данным сим-картам не будут доступны определенные сайты или социальные сети, которые имеют определенные возрастные ограничения"

– Едил Оспан

Сроки введения новой карты пока не называются. В министерстве просвещения прорабатывают этот вопрос с компетентными органами.