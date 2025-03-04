Вестник Кавказа

В Казахстане намерены ввести сим-карты для детей

Сотовые телефоны в руке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сим-карты для детей могут появиться в Казахстане. Родители получат возможность закрывать доступ к некоторым сайтам и наблюдать за перемещением ребенка.

В Казахстане рассматривают возможность внедрения особых сим-карт для несовершеннолетних, которые будут способны автоматически блокировать доступ к сайтам с возрастными ограничениями или деструктивной информацией. 

Вице-министр просвещения страны Едил Оспан отметил, что родители детей будут обязаны приобретать отпрыскам именно такие карты. На карте будет особый тарифный план с функцией родительского контроля и определением геолокации.  

"Безопасность - встроенные фильтры для защиты от нежелательного контента. (...) То есть данным сим-картам не будут доступны определенные сайты или социальные сети, которые имеют определенные возрастные ограничения"

– Едил Оспан 

Сроки введения новой карты пока не называются. В министерстве просвещения прорабатывают этот вопрос с компетентными органами. 

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