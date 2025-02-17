Вестник Кавказа

Работу Пашиняна и правящей партии одобрила лишь 10-я часть опрошенных

Работу Пашиняна и правящей партии одобрила лишь 10-я часть опрошенных
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Полностью положительно работу премьер-министра Армении оценили только 9% опрошенных, а правящей партии "Гражданский договор" – меньше 12% респондентов, показал опрос Gallup International Association.

Армянское представительство международной ассоциации избирательных организаций Gallup International Association сегодня обнародовало итоги опроса местного населения о качестве работы премьер-министра страны Никола Пашиняна и правящей партии "Гражданский договор", и они оказались неутешительными для правящей верхушки.

Свыше 65% жителей Армении, так или иначе, отрицательно оценивают работу премьер-министра страны Никола Пашиняна, а проголосовали бы за "Гражданский договор" на выборах лишь 11,8% избирателей, озвучил данные глава компании MPG, армянского представительства Gallup International Association, Арам Навасардян, передает News.am.

Полностью положительно работу премьер-министра Армении Никола Пашиняна оценили лишь 9% респондентов, скорее положительно - 15,5% опрошенных, скорее отрицательно – 19,1%, а совершенно недовольны его работой 46,5% респондентов.

В случае проведения выборов в ближайшее воскресенье 11,8% опрошенных проголосовали бы за правящую партию "Гражданский договор". Невелико доверие и к оппозиции – так, за блок "Армения" проголосовали бы 4,7% респондентов (падение на 1,8%), за партию "ДОК" – 3,5% (падение на 3,3%), за "Процветающую Армению" - 2,7% (рост на 0,3%), за блок "Честь имею" - 2,1% (падение на 0,2%). Прочие партии не набирают и 1% голосов избирателей.

"Ни за кого не проголосовали бы 6,2% опрошенных, еще 4,7% испортили бы бюллетени. 32,1% не приняли бы участия в выборах. На вопрос затруднились ответить 24,6%, отказались ответить 4% опрошенных"

 - Арам Навасардян

При этом более 60% респондентов выступили за проведение в Армении досрочных выборов, отметил социолог.

Любопытно то, что последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей страны, оказалось то, что власти Армении оказались абсолютно не готовы к обильному снегопаду, выпавшему в Ереване – об этом заявили примерно 80% опрошенных, отметил Навасардян.

Напомним, телефонный опрос проводился среди 1100 респондентов с 27 февраля по 6 марта.

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