Вестник Кавказа

Азербайджан вошел в тройку самых читающих стран СНГ

Азербайджан вошел в тройку самых читающих стран СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В тройку самых читающих стран СНГ вошел Азербайджан. Лидером рейтинга стала Беларусь.

Азербайджан занял третье место в рейтинге самых читающих стран СНГ, об этом сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на Международной книжной выставке-ярмарке.

"Культурная оболочка, как и в целом культура, - это стержень цивилизации. Цивилизация у нас общая. Ведь по последним опросам, в СНГ Беларусь – самая читающая страна. 369 человек из тысячи посещают библиотеки и берут за год 69 миллионов книг. Представляете? На втором месте – Россия"

– Андрей Кондрашов 

Согласно данным Кондрашова, после Азербайджана идет Казахстан. 

Отметим, что по данным экспертов NOP World, самой читающей в мире страной является Индия. Жители страны тратят на чтение больше 10 часов в неделю. Также в тройку вошли Таиланд и Китай, где тратят около 9 и 8 часов соответственно. Россияне стали в этом рейтинге седьмыми. 

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