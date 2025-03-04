Азербайджан вошел в тройку самых читающих стран СНГ

Азербайджан занял третье место в рейтинге самых читающих стран СНГ, об этом сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на Международной книжной выставке-ярмарке.
"Культурная оболочка, как и в целом культура, - это стержень цивилизации. Цивилизация у нас общая. Ведь по последним опросам, в СНГ Беларусь – самая читающая страна. 369 человек из тысячи посещают библиотеки и берут за год 69 миллионов книг. Представляете? На втором месте – Россия"
– Андрей Кондрашов
Согласно данным Кондрашова, после Азербайджана идет Казахстан.
Отметим, что по данным экспертов NOP World, самой читающей в мире страной является Индия. Жители страны тратят на чтение больше 10 часов в неделю. Также в тройку вошли Таиланд и Китай, где тратят около 9 и 8 часов соответственно. Россияне стали в этом рейтинге седьмыми.