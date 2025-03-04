Вестник Кавказа

Москва выступает за иранскую ядерную сделку в первоначальном виде

Москва выступает за иранскую ядерную сделку в первоначальном виде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва считает необходимым вернуться к соглашению по иранской ядерной программе, которое было подписано в 2015 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия придерживается позиции, согласно которой необходимо вернуться к первоначальному варианту сделки по иранским ядерным разработкам, сообщил глава российской дипломатии Сергей Лавров.   

"Выступаем за восстановление первоначальной программы, от которой американцы отказались во время первого президентства Дональда Трампа"

– Сергей Лавров 

Как отметил Лавров, в Москве обеспокоены текущей ситуацией, когда к Тегерану предъявляют новые требования политического характера о невмешательства исламской республики в ситуацию в регионе. Лавров назвал такой проект "несбыточным". 

"Есть некоторые признаки того, что американцы хотели бы, чтобы эта новая сделка сопровождалась политическими условиями, согласно которым Иран обязуется проходить проверки, подтверждающие, что он не поддерживает группировки в Ираке, Ливане, Сирии и где-либо еще. Не думаю, что такой вариант сработает"

– Сергей Лавров 

Отметим, что иранская ядерная сделка в первоначальном варианте работала с 2015 по 2018 годы. Согласно соглашению, которое было заключено между Тегераном и шестью странами (включая Россию), Иран обязался ограничить ядерные разработки в обмен на постепенное снятие санкций. Сделка была свернута Дональдом Трампом, который вновь наложил экономические рестрикции на исламскую республику.

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