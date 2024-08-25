Севастополь сегодня атаковали анонимные звонки о минировании

Сегодня многие государственные учреждения города федерального значения Севастополя атаковали анонимные звонки с сообщениями о минировании, по всем пришлось принимать решительные меры.

Массовые звонки о минировании поступили сегодня во многие школы, больницы и другие учреждения Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале его губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня на телефон 112 поступили массовые звонки о минировании объектов образования, здравоохранения, культуры и других учреждений Севастополя, в том числе торговых центров. Такие же звонки поступили в ряд официальных учреждений города на телефоны доверия"

- Михаил Развожаев

Губернатор города предположил, что за валом таких сообщений стоят спецслужбы Украины, и их цель – посеять панику и осложнить работу государственных учреждений.

Однако силовики успешно справляются с проверкой этих угроз: специальные службы проводят работают по всем этим сообщениям, тщательно отрабатывая все положенные в этих случаях предписания. В этой работе задействованы оперативные группы ОМВД и Росгвардии, - добавил градоначальник.