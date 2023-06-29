Вестник Кавказа

Казахстанские железнодорожники помогают держать пост верующим

Казахстанские железнодорожники помогают держать пост верующим
© Фото: пресс-служба “Казахстан Темир Жолы“
Проводники казахстанских поездов в священный месяц Рамадан начали предлагать верующим пассажирам воду и финики, а вагоны-рестораны в казахстанских поездах перешли на новый график работы.

Чтобы поддержать верующих мусульман, соблюдающих пост в священный месяц Рамадан, вагоны-рестораны в казахстанских поездах изменили график работы, а проводники стали предлагать пассажирам воду и финики, сообщили в пресс-службе национальной компании "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ), крупнейшем операторе магистральной железнодорожной сети Казахстана.

"Для удобства постящихся рестораны будут открыты с 04:00 до 05:30 часов утра во время сухур, предоставляя возможность насладиться утренней трапезой перед началом поста"

- КТЖ

В вечернее время вагоны-рестораны в поездах работают с 18 до 6 часов ночи, причем с 18 до 20 часов их посетителям, соблюдающим пост, предоставляется 10% скидка на все блюда, а в период ифтара (разговения) проводники бесплатно предлагают пассажирам воду и финики, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, начало священного для мусульман месяца Рамадан в 2025 году выпало на 28 февраля. На следующий день, 1 марта, верующие начали соблюдать обязательный пост.
Завершение Рамадана в 2025 году приходится на конец марта, последним днем исламского месяца объявлено 29 число. Завершится он праздником Ураза-байрам, который наступит 30 марта.

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