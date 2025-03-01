Новое обвинение предъявили экс-президенту Армении

Бывшему главе армянского государства, занимавшего этот пост в течение 10 лет, предъявили еще одно обвинение. Для него определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Армении предъявили обвинение Сержу Саргсяну, руководившему республикой в 2008-2018 годах. Об этом сказано в сообщении, распространенном 12 марта Генпрокуратурой РА.

Меру пресечения для третьего по счету главы государства определили в виде подписки о невыезде. Он обвиняется присвоении и отмывании крупной денежной суммы в рамках дела о незаконном отчуждении участков, находящихся возле военного пантеона "Ераблур".

Кроме того, бывшего лидера РА обвиняют в том, что он был организатором хищения из бюджета почти 500 млн драмов. Суд постановил оправдать бывшего президента, однако прокуратура подала апелляцию.