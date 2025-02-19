Вестник Кавказа

Пашинян намекнул на новые дела против Кочаряна и Саргсяна

Пашинян намекнул на новые дела против Кочаряна и Саргсяна
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский лидер Никол Пашинян косвенно сообщил о намерении начать повторное уголовное преследование националистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна: он отметил, что дело об убийствах протестующих 1 марта 2008 года должно быть расследовано до конца.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян объявил сегодня, что дело об убийстве властями 10 человек во время протестов против результатов президентских выборов 1 марта 2008 года не было расследовано до конца – есть детали, которые так и не были дорасследованы и не получили правовую оценку.

"Я никогда не говорил, что дело полностью раскрыто, и не использовал слово "полностью". Считаю, что по делу 1 марта есть обстоятельства, требующие правовой оценки"

– Никол Пашинян

Таким образом он опроверг свои же слова семилетней давности: в конце лета 2018 года Пашинян утверждал, что дело о 1 марта расследовано исчерпывающе и не содержит каких-либо сложностей для установления виновных в гибели людей.

Тогда дело о 1 марта использовалось правительством Пашиняна для подавления националистических сил в Армении во главе с экс-президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Однако Саргсян (победивший на тех выборах 2008 года) уже в 2019 году проходил только как свидетель, а Кочарян, почти отправившийся в тюрьму, был освобожден от обвинений решением Конституционного суда в начале 2021 года, чтобы националисты могли пойти на внеочередные парламентские выборы.

Сегодняшнее заявление Никола Пашиняна также может быть связано с выборами: в следующем году в Армении вновь будут выбирать парламент, и националисты уже начали избирательную кампанию – в феврале Роберт Кочарян, идеолог тюркофобской политики, дал первое большое интервью после долгого перерыва. Пашиняну вполне естественно отдать распоряжение о повторном расследовании дела о 1 марта, чтобы создать препятствия своим политическим врагам и прямым конкурентам за места в Национальном собрании.

Подготовка к повторной атаке на Кочаряна была начата еще прошлой осенью: в ноябре стало известно, что следствие предлагает переформулировать обвинение против экс-президента и сменить основную статью, ему вменяемую.

Характерно, что Никол Пашинян сегодня пояснил, что под раскрытием дела о 1 марта он имел в виду лишь установление всех фактов насилия против протестующего, но не участников и организаторов этих преступлений. Таким образом, в 17-ю годовщину протестов против продолжения правления "карабахского клана" армянские власти начинают новый сезон попыток наказать военных преступников Карабахской войны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна хотя бы за те злодеяния, что они совершили внутри Армении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Российских пограничников не осталось на границах Армении

Российских пограничников не осталось на границах Армении

Пересмотрит ли Евросоюз свою политику на Южном Кавказе?

Пересмотрит ли Евросоюз свою политику на Южном Кавказе?

СМИ: Пашинян уберет претензии на Карабах из Конституции Армении

СМИ: Пашинян уберет претензии на Карабах из Конституции Армении

Неизвестные ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Неизвестные ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Пашинян встретился с делегацией Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения

Пашинян встретился с делегацией Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Армения перепишет Конституцию в течение года

Армения перепишет Конституцию в течение года

Армении нужен референдум по новой Конституции – Пашинян

Армении нужен референдум по новой Конституции – Пашинян

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Неудачное турне Пашиняна. Каспийский форум

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Неудачное турне Пашиняна. Каспийский форум

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы