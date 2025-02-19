Пашинян намекнул на новые дела против Кочаряна и Саргсяна

Армянский лидер Никол Пашинян косвенно сообщил о намерении начать повторное уголовное преследование националистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна: он отметил, что дело об убийствах протестующих 1 марта 2008 года должно быть расследовано до конца.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян объявил сегодня, что дело об убийстве властями 10 человек во время протестов против результатов президентских выборов 1 марта 2008 года не было расследовано до конца – есть детали, которые так и не были дорасследованы и не получили правовую оценку.

"Я никогда не говорил, что дело полностью раскрыто, и не использовал слово "полностью". Считаю, что по делу 1 марта есть обстоятельства, требующие правовой оценки"

– Никол Пашинян

Таким образом он опроверг свои же слова семилетней давности: в конце лета 2018 года Пашинян утверждал, что дело о 1 марта расследовано исчерпывающе и не содержит каких-либо сложностей для установления виновных в гибели людей.

Тогда дело о 1 марта использовалось правительством Пашиняна для подавления националистических сил в Армении во главе с экс-президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Однако Саргсян (победивший на тех выборах 2008 года) уже в 2019 году проходил только как свидетель, а Кочарян, почти отправившийся в тюрьму, был освобожден от обвинений решением Конституционного суда в начале 2021 года, чтобы националисты могли пойти на внеочередные парламентские выборы.

Сегодняшнее заявление Никола Пашиняна также может быть связано с выборами: в следующем году в Армении вновь будут выбирать парламент, и националисты уже начали избирательную кампанию – в феврале Роберт Кочарян, идеолог тюркофобской политики, дал первое большое интервью после долгого перерыва. Пашиняну вполне естественно отдать распоряжение о повторном расследовании дела о 1 марта, чтобы создать препятствия своим политическим врагам и прямым конкурентам за места в Национальном собрании.

Подготовка к повторной атаке на Кочаряна была начата еще прошлой осенью: в ноябре стало известно, что следствие предлагает переформулировать обвинение против экс-президента и сменить основную статью, ему вменяемую.

Характерно, что Никол Пашинян сегодня пояснил, что под раскрытием дела о 1 марта он имел в виду лишь установление всех фактов насилия против протестующего, но не участников и организаторов этих преступлений. Таким образом, в 17-ю годовщину протестов против продолжения правления "карабахского клана" армянские власти начинают новый сезон попыток наказать военных преступников Карабахской войны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна хотя бы за те злодеяния, что они совершили внутри Армении.