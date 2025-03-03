Вестник Кавказа

Квартиры в Батуми обогнали по популярности Тбилиси

Улица Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Покупка квартир в Батуми оказалась более востребованной, чем в столице Грузии. В феврале на черноморском курорте рост продаж составил 6,4%, а в Тбилиси спад – 8,9%.

Квартиры в Батуми пользуются большей популярностью, чем в Тбилиси, согласно данным грузинского агентства недвижимости Colliers Georgia.

Квартиры в Батуми

В феврале 2025 года в столице Аджарии было продано свыше 1,1 тыс квартир. Это на 6,4% больше показателей 2024 года в аналогичный период. Их общая стоимость составила $64 млн, рост – 13,1%. Средняя стоимость квартир в Батуми также выросла на 14% и достигла $1,1 тыс за кв м.

Квартиры в Тбилиси

В отличие от Батуми, в Тбилиси в феврале 2025 года продано 3,2 тыс объектов, что на 8,9% меньше, чем за тот же месяц 2024 года. Их общая стоимость – $234 млн. Это на 0,6% больше показателей пошлого года.

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