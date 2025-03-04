Вестник Кавказа

Армянские спасатели возобновили поиски испанского лыжника

Армянские спасатели возобновили поиски испанского лыжника
© Фото: Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
На северном склоне горы Арагац в Армении возобновились поиски испанского лыжника, пропавшего накануне во время схода лавины – в поисках задействованы свыше 30 человек и техника Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

Сегодня утром армянские спасатели возобновили поиски пропавшего накануне на горе Арагац испанского лыжника, сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Поиски возобновились сегодня с 6 часов утра - в них задействованы 29 спасателей, один сотрудник Арагацской ГЭС и четверо членов армянской Федерации альпинизма и горного туризма, передает Sputnik Армения.

Также в поисково-спасательных работах участвует инструктор профессиональной подготовки Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, в своей работе спасатели используют лавинное снаряжение центра – это лавинные датчики, щупы и специальные лопаты.

Надежды на то, чтобы найти пропавшего под лавиной спортсмена, мало – как рассказал один из спасенных, группа приехала из Испании покататься на лыжах и почти добралась до вершины Арагаца, когда с горы сошла лавина снега, буквально швырнув их на 400 метров вниз с горя.

Пока пропавший испанец числится пропавшим без вести.

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