Иностранцы пострадали в результате схода лавины в Армении

Лавина накрыла во вторник девять человек в Армении. Одного из них в настоящее время ищут спасатели.

В Армении в результате схода лавины пострадали граждане Испании. Об этом сказано в сообщении, распространенном 11 марта МВД республики.

Спуск снежной массы произошел на северной вершине Арагаца. Под лавиной оказалась группа из девяти человек. Восемь из них спаслись, еще одного в настоящее время ищут спасатели.

В поисковой операции задействованы различные спецсредства, в том числе два вертолета.

В свою очередь, в Минздраве Армении поведали, что пострадавших отвезли в медучреждение. Врачи диагностировали у них различной степени тяжести травмы.