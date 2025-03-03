Вестник Кавказа

Иностранцы пострадали в результате схода лавины в Армении

Горная дорога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавина накрыла во вторник девять человек в Армении. Одного из них в настоящее время ищут спасатели.

В Армении в результате схода лавины пострадали граждане Испании. Об этом сказано в сообщении, распространенном 11 марта МВД республики.

Спуск снежной массы произошел на северной вершине Арагаца. Под лавиной оказалась группа из девяти человек. Восемь из них спаслись, еще одного в настоящее время ищут спасатели.

В поисковой операции задействованы различные спецсредства, в том числе два вертолета.

В свою очередь, в Минздраве Армении поведали, что пострадавших отвезли в медучреждение. Врачи диагностировали у них различной степени тяжести травмы.

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