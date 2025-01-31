Геленджик стал популярнее среди туристов на 25%

В 2025 году поток туристов в Геленджик вырос на 25%. Часть отдыхающих останавливается в городе, часть прибывает с однодневными экскурсиями.

Туристический поток в Геленджик в начале 2025 года вырос, об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

"С начала года Геленджик посетило более 140 тыс человек. На аналогичный период прошлого года наш курорт посетило порядка 105 тыс туристов"

– Алексей Богодистов

Геленджик пользуется спросом как у организованных туристов, так и тех, кто самостоятельно планирует свой отдых. Кроме того, курорт популярен у тех, кто приезжает на экскурсии.

Турпоток курорта вырос на четверть, отели и санатории на сегодня заполнены на 50%.