Вестник Кавказа

Отдых в Геленджике весной - отели предлагают скидки до 30%

Бассейн в санатории
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Геленджике в межсезонье можно отдохнуть почти на треть дешевле, чем в летние месяцы. Отели обычно снижают цены на март-апрель на 20-30%.

О возможностях сэкономить на отдыхе в Геленджике рассказали в мэрии города.

В период межсезонья туристам предлагаются спеццены и скидки в отелях и санаториях курорта, поделились в мэрии.

"Дополнительные скидки предлагаются гостям, осуществляющим гарантированные бронирования за период от 14 дней до даты заезда. В среднем средства размещения в марте-апреле снижают цены на 20-30% от уровня летних цен"

– сообщение

Также в середине весны в Геленджике можно провести короткий отдых - туры выходного дня включают оздоровительные процедуры и развлекательные программы, передает "Интерфакс".

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