С начала года Геленджик принял более 115 тыс туристов

На курорте Геленджик с начала 2025 года отдохнули уже свыше 115 тыс туристов. Геленджик становится круглогодичным местом для отдыха.

О развитии туризма в Геленджике рассказал глава города Алексей Богодистов.

"С начала года Геленджик принял уже 115 тысяч туристов. География гостей – вся Россия. Это еще раз подтверждает, что наш город уверенно движется к круглогодичному формату"

– градоначальник

Он подчеркнул, что важно, чтобы туристам на отдыхе обеспечивались качественные условия, чтобы отдых был комфортным.

Богодистов добавил, что в настоящее время власти Геленджика совместно с крупными отелями обсуждают стратегию летнего курортного сезона 2025 года.