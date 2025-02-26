Терренкур в Геленджике увеличит протяженность до 24 км

Власти Геленджика хотят удлинить терренкур "Маркотх" на 16 км. Работы завершат до декабря 2025 года.
Протяженность терренкура "Маркотх" в Геленджике хотят увеличить еще на 16 км, рассказал глава города Алексей Богодистов. После завершения работ длина тропы станет 24 км.
"Важно сделать все качественно, особенно в зоне памятного знака летчику, погибшему в годы Великой Отечественной войны"
- Алексей Богодистов
Работы планируют завершить до конца текущего года.
Напомним, что глава города также отметил, что терренкур пользуется большой популярностью у туристов: за 2024 году его посетили около 40 тыс человек.