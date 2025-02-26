Вестник Кавказа

Терренкур в Геленджике увеличит протяженность до 24 км

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Власти Геленджика хотят удлинить терренкур "Маркотх" на 16 км. Работы завершат до декабря 2025 года.

Протяженность терренкура "Маркотх" в Геленджике хотят увеличить еще на 16 км, рассказал глава города Алексей Богодистов. После завершения работ длина тропы станет 24 км.

"Важно сделать все качественно, особенно в зоне памятного знака летчику, погибшему в годы Великой Отечественной войны"

- Алексей Богодистов

Работы планируют завершить до конца текущего года.

Напомним, что глава города также отметил, что терренкур пользуется большой популярностью у туристов: за 2024 году его посетили около 40 тыс человек.

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