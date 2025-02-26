Вестник Кавказа

Терренкур в Геленджике принял более 40 тыс человек за год

Терренкур в Геленджике принял более 40 тыс человек за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тропа здоровья в Геленджике стала популярна у туристов и местных жителей. За год терренкур посетили более 40 тыс человек.

Первый в Геленджике терренкур "Маркотх" за первый год работы принял свыше 40 тыс человек, поделился глава города Алексей Богодистов.

"Каждые выходные на "Маркотхе" многолюдно. Люди приезжают и приходят сюда, чтобы прогуляться на свежем воздухе всей семьей, много мам с детьми, спортсмены проводят здесь тренировки. Мы постоянно благоустраиваем маршрут"

– мэр Геленджика

Тропа была открыта 1 марта 2024 года, ближайшее спортивное мероприятие на терренкуре запланировано на 15 марта - состоится забег, принять участие в нем сможет любой желающий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Армавире откроют завод по производству компонентов для высокоскоростных поездов

В Армавире откроют завод по производству компонентов для высокоскоростных поездов

Ярмарка цветов порадует Геленджик

Ярмарка цветов порадует Геленджик

РЖД изменило расписание &quot;Ласточек&quot; в Сочи

РЖД изменило расписание "Ласточек" в Сочи

Армавир станет зеленее благодаря акции &quot;Сад Памяти&quot;

Армавир станет зеленее благодаря акции "Сад Памяти"

&quot;Краснодар&quot; вышел в лидеры чемпионата России по футболу

"Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России по футболу

Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани

Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани

Сочи начнет весну с заморозков

Сочи начнет весну с заморозков

Спасатель-водолаз погиб при очистке дна от мазута в Анапе

Спасатель-водолаз погиб при очистке дна от мазута в Анапе

Спасатели продолжают находить новые выбросы мазута из Черного моря

Спасатели продолжают находить новые выбросы мазута из Черного моря

Курортный сезон для Крыма и Сочи пройдет благоприятно – вице-премьер

Курортный сезон для Крыма и Сочи пройдет благоприятно – вице-премьер

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы