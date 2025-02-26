Терренкур в Геленджике принял более 40 тыс человек за год

Тропа здоровья в Геленджике стала популярна у туристов и местных жителей. За год терренкур посетили более 40 тыс человек.

Первый в Геленджике терренкур "Маркотх" за первый год работы принял свыше 40 тыс человек, поделился глава города Алексей Богодистов.

"Каждые выходные на "Маркотхе" многолюдно. Люди приезжают и приходят сюда, чтобы прогуляться на свежем воздухе всей семьей, много мам с детьми, спортсмены проводят здесь тренировки. Мы постоянно благоустраиваем маршрут"

– мэр Геленджика

Тропа была открыта 1 марта 2024 года, ближайшее спортивное мероприятие на терренкуре запланировано на 15 марта - состоится забег, принять участие в нем сможет любой желающий.