В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

Сегодня утром на границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение. В ряде районов оно ощущалось на 3 балла. Эпицент находился неподалеку от Ташкента.

Узбекистан и Казахстан утром сотрясло землетрясение.

Эпицентр залегал на глубине 10 км на территории Ташкентской области в 19 км от Ташкента. По оценкам Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, магнитуда составила 3,6.

Сейсмоактивность также зафиксирована на юге Казахстана, следует из данных сети сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС Казахстана. Землетрясение случилось в 06.15, очаг располагался на территории Узбекистана, в 16 км от села Абай Туркестанской области, расстояние от Алматы - почти 600 км.

Подземные толчки были ощутимы в ряде районо Узбекистана и Казахстана на 2-3 балла.

Данных о пострадавших или нанесенном ущербе нет.