Вестник Кавказа

Под Армавиром зафиксировали землетрясение

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Окрестности Армавира вчера вечером тряхнуло на 4,3. Информации о пострадавших пока не поступало.

Подземные толчки зафиксировали под Армавиром. Магнитуда колебаний составила  4,3, передали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). 

Сообщается, что глубина сейсмической активности составила порядка 10 километров. Эпицентр активности был зафиксирован в 40 км к северо-западу от Армавира. 

Сейсмическая активность была зафиксирована вечером 11 марта. О жертвах и материальном ущербе оперативные службы пока не сообщали. 

Отметим, что сегодня подземная активность была отмечена на границе Казахстана и Узбекистана. Эксперты оценили толчки в 3 балла.

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