Под Армавиром зафиксировали землетрясение

Окрестности Армавира вчера вечером тряхнуло на 4,3. Информации о пострадавших пока не поступало.
Подземные толчки зафиксировали под Армавиром. Магнитуда колебаний составила 4,3, передали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Сообщается, что глубина сейсмической активности составила порядка 10 километров. Эпицентр активности был зафиксирован в 40 км к северо-западу от Армавира.
Сейсмическая активность была зафиксирована вечером 11 марта. О жертвах и материальном ущербе оперативные службы пока не сообщали.
Отметим, что сегодня подземная активность была отмечена на границе Казахстана и Узбекистана. Эксперты оценили толчки в 3 балла.