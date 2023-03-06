Опасную Армянскую АЭС отремонтируют повторно

Армянская АЭС скоро подвергнется уже второму по счету капремонту, рассказало ее руководство премьер-министру Армении во время его поездки на станцию.
Первый капремонт Армянской АЭС
Николу Пашиняну напомнили, что, благодаря первому капремонту, на 10 лет удалось продлить проектный срок эксплуатации 2-го, то есть действующего, энергоблока, который закончился в 2016 году.
Кроме того, после работ была увеличена мощность Армянской АЭС: с 92% до 100%.
Повторный капремонт станции
Главе правительства сообщили, что повторный ремонт состоится в 2023-26 годах, в данный момент специалисты разрабатывают его проект.
Предполагается, что по его окончании 2-й энергоблок будет работать до 2036 года.
Строительство нового энергоблока Армянской АЭС
Пашинян и руководство станции также рассмотрели вопрос создания нового энергоблока, обсудили повышение квалификации сотрудников.
Армянская АЭС опасна для всего региона
Ранее президент Азербайджана поднял вопрос о безопасности Армянской АЭС в беседе с гендиректором МАГАТЭ в Баку.
Ильхам Алиев обратил внимание Рафаэля Гросси на то, что атомная станция, расположенная в сейсмоопасном районе и работающая по устаревшим технологиям, несет опасность не только Армении, но и соседним странам, а также всему региону.