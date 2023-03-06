Опасную Армянскую АЭС отремонтируют повторно

Опубликовано: 19:00, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

На Армянской атомной электростанции скоро начнется второй капитальный ремонт. Ожидается, что он продлит срок работы действующего энергоблока еще на 10 лет, до 2036 года. Первый такой ремонт проводился в 2016 году.

Армянская АЭС скоро подвергнется уже второму по счету капремонту, рассказало ее руководство премьер-министру Армении во время его поездки на станцию.

Первый капремонт Армянской АЭС

Николу Пашиняну напомнили, что, благодаря первому капремонту, на 10 лет удалось продлить проектный срок эксплуатации 2-го, то есть действующего, энергоблока, который закончился в 2016 году.

Кроме того, после работ была увеличена мощность Армянской АЭС: с 92% до 100%.

Повторный капремонт станции

Главе правительства сообщили, что повторный ремонт состоится в 2023-26 годах, в данный момент специалисты разрабатывают его проект.

Предполагается, что по его окончании 2-й энергоблок будет работать до 2036 года.

Сайт премьер-министра Армении

Строительство нового энергоблока Армянской АЭС

Пашинян и руководство станции также рассмотрели вопрос создания нового энергоблока, обсудили повышение квалификации сотрудников.

Армянская АЭС опасна для всего региона

Ранее президент Азербайджана поднял вопрос о безопасности Армянской АЭС в беседе с гендиректором МАГАТЭ в Баку.

Ильхам Алиев обратил внимание Рафаэля Гросси на то, что атомная станция, расположенная в сейсмоопасном районе и работающая по устаревшим технологиям, несет опасность не только Армении, но и соседним странам, а также всему региону.