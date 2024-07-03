США предложили Армении заменить Мецаморскую АЭС на малый модульный реактор

США намерены взять на себя роль "главного энергетика" Армении, предложив ей заменить Мецаморскую АЭС своими модульными атомными реакторами: американская компания сейчас изучает их технологии и нужную мощность.

Правительство США заказало у одной из крупных частных компаний страны исследование относительно технологий малых модульных реакторов, которые потенциально смогут заменить находящуюся не в лучшем состоянии Армянскую АЭС в Мецаморе, сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

"Одна из авторитетных американских компаний по заказу правительства США совместно с армянской стороной проводит технико-экономическое исследование относительно технологий малых модульных реакторов, предлагаемых американскими производителями"

- Минтеруправления Армении

В планах американских энергетиков – выяснить, какая технология из имеющихся в ее арсенале лучше других подойдет для нужд и условий Армении, и какая мощность станции будет достаточной для обеспечения потребностей страны в электроэнергии, отметили в министерстве, передает Sputnik Армения.

Технико-экономические исследования планируется завершить весной 2025 года.

Напомним, действующая АЭС в Армении должна была завершить работу в 2016 году, но благодаря капремонту срок ее эксплуатации был продлен до 2026 года. Теперь специалисты Росатома начали оценку состояния ее реактора перед тем, как принять решение о продлении ее работы на 10 лет. На станции будут проверены свойства металла атомного реактора, и решение о том, насколько реалистичен сценарий продления его работы до 2036 года, будет принято на основании полученных результатов.