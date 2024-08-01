Армянская АЭС отремонтирована досрочно

Ремонтные работы на атомной электростанции в Армении были выполнены на неделю раньше запланированного срока. АЭС уже подключена к единой энергосистеме страны.

Специалисты завершили плановый ремонт на Армянской АЭС, рассказали в пресс-службе объекта.

"После планово-предупредительного ремонта (ППР) 11 августа 4-й и 3-й турбогенераторы второго энергоблока подключены к единой энергосистеме Армении"

– сообщение

Уточняется, что подключение было произведено в 12.17 по местному времени (11.17 мск).

Изначально предполагалось, что энергоблок будет запущен после ремонта 18 августа. Однако сроки удалось сместить благодаря усилиям сотрудников станции, так что в итоге АЭС заработала на неделю раньше.

В пресс-службе добавили, что сейчас работа станции ведется в штатном режиме, все нормы безопасности выполняются.

Напомним, в начале августа стало известно, что США предлагают Армении заменить Армянскую АЭС. Станция должна была быть закрыта к 2016 году, но в итоге ее работу продлили до 2026-го. Сейчас планируется продлить ее эксплуатацию еще на 10 лет, исследования ведет Росатом. Вашингтон предлагает Еревану строительство новой станции с использованием технологии малых модульных реакторов.