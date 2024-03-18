Правительство Армении решило принять необычный подарок

Армянский бизнес решил преподнести правительству страны необычный подарок - таблетки от радиации. Зачем ему понадобилось такое средство, тем более – не зарегистрированное в стране, остается секретом.

Правительство Армении решило принять подарок местных бизнесменов – 25 тысяч таблеток йодида калия, препарата, выводящего радиацию из человеческого организма. И хотя это всего лишь подарок, но с учетом того, что в стране лишь одна атомная электростанция, он наводит на определенные мысли.

Постановление об одобрении столь странного подарка было принято сегодня на заседании армянского правительства: согласно документу, вся партия антирадиационного медикамента стоимостью больше $1 млн, кстати – не зарегистрированного в Минздраве страны, будет отправлена на склад МВД, передает Sputnik Армения.

При этом власти заверяют, что это не подразумевает каких-либо опасений по поводу безопасности Армянской АЭС – это всего лишь международная норма безопасности любого такого объекта.

А вот здесь уже возникают вопросы: зная о нынешнем состоянии АЭС в Мецаморе, которая была построена в 1979 году в 16 км от турецкой границы и работает без малого 40 лет (работа станции была приостановлена в 1989 году на 10 лет из-за Спитакского землетрясения) и дышащую, откровенно говоря, на ладан, заверения правительства не принимаются как истина в последней инстанции.

Даже после модернизации одного из реакторов Армянской АЭС специалисты продлили срок ее эксплуатации лишь до 2026 года. И хотя разрабатывается проект повторного капремонта ядерного проекта, который продлит его работу уже до 2036 года, соседи по региону этой перспективой не очень-то довольны: о том, что атомная станция, расположенная в сейсмоопасном районе и работающая по устаревшим технологиям, несет опасность не только Армении, но и соседним странам, а также всему региону, в беседе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Баку говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а турецкий парламент просто потребовал у МАГАТЭ закрыть АЭС в Мецаморе.

МАГАТЭ, по традиции, проигнорировало эти требования, а теперь власти Армении запасаются йодидом калия. К чему бы это, учитывая тот факт, что, согласно национальному законодательству, его использование допускается при чрезвычайных ситуациях?..