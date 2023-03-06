Иран достиг взаимопонимания с МАГАТЭ

Опубликовано: 14:47, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Ирана сообщили, что во время визита главы МАГАТЭ в Тегеран сторонам удалось достигнуть взаимопонимании по ряду вопросов. О чем именно договорились ИРИ и агентство, пока не сообщается.

Иран достиг взаимопонимания с Международным агентством по атомной энергии во время поездки в Тегеран руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом поведали в иранском МИД. При этом в ведомстве не уточнили, в какой области сторонам удалось прийти к общему знаменателю.

Официальный представитель МИД ИРИ подчеркнул, что визит главы агентства стал продолжением использования дипломатии для решения спорных вопросов. По мнению Насера Канани Чафи, именно дипломатия является наилучшим способом для преодоления противоречий.

Представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что именно в переговорах Тегеран видит возможность для возвращения всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий вернулись к выполнению договоренностей.

Напомним, Рафаэль Гросси прилетел в Тегеран несколько дней назад. В иранской столице он пообщался с руководителем Организации по атомной энергии, главой МИД и президентом страны.