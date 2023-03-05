Турция и ООН хотят продлить зерновую сделку

Власти Турции совместно с ООН ведут работу по продлению и беспрепятственной реализации зерновой сделки.
Зерновая сделка помогла снизить мировые цены на продовольствие, это особенно важно для наименее развитых государств, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии в Катаре пятой конференции ООН по наименее развитым странам.
Он сообщил, что Турция и ООН усиленно работают над продлением и беспрепятственной реализации данной сделки. Турецкий министр и генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждали продление стамбульской инициативы накануне, 4 марта.
Напомним, срок действия черноморской зерновой сделки истекает 18 марта.
В Москве не раз указывали на то, что вывозимое по черноморскому коридору зерно большей частью попадает не в нуждающиеся страны, а на европейский рынок. Россия и Турция договорились совместно и бесплатно поставлять зерно в страны Африки.
По словам турецкого депутата, главы Партии обновления Озтюрка Йылмаза, Турция будет стремиться продлить сделку минимум на полгода. Также, рассказал парламентарий, турецкая сторона заинтересована в начале поставок российского зерна и удобрений, передает ТАСС.
Пятая конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5) стартовала сегодня в Дохе. Она продлится до 9 марта.