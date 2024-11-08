Вестник Кавказа

Армения заняла первое место по импорту зерна из Северной Осетии

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северная Осетия поставила 450 тыс т зерновых культур в девять стран в 2024 году. Около половины продукции приняла Армения.

В минувшем году поставки зерна из Северной Осетии приняли девять стран: всего было экспортировано почти 450 тыс т продукции, рассказал глава региона Сергей Меняйло, ссылаясь на информацию от Россельхознадзора.

Крупнейшим импортером стала Армения: она приняла порядка 220 тыс т. Самыми популярными товарами оказались ячмень, кукуруза и пшеница.

Кроме того, поставки зерна в Турцию увеличились в 2 раза. В страну отгружено свыше 770 т нута, гороха и льна.

«Помимо этого, зерно из Северной Осетии поставлялось в Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Азербайджан и Сирию»

- Сергей Меняйло

Он добавил, что в будущем Северная Осетия продолжит наращивать экспорт зерновых культур.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Волонтеры очистили 427 км берегов в Северной Осетии

Волонтеры очистили 427 км берегов в Северной Осетии

На &quot;Мамисоне&quot; появились первые объекты размещения

На "Мамисоне" появились первые объекты размещения

Жителей Владикавказа пригласили на бесплатное катание на коньках

Жителей Владикавказа пригласили на бесплатное катание на коньках

Дорогу к Верхнему Ларсу открыли для легковых автомобилей

Дорогу к Верхнему Ларсу открыли для легковых автомобилей

Непогода привела к закрытию Транскама в Северной Осетии

Непогода привела к закрытию Транскама в Северной Осетии

Верхний Ларс открыли для фур после снегопада

Верхний Ларс открыли для фур после снегопада

Крупнейший осетинский агрокомплекс подключили к электросетям

Крупнейший осетинский агрокомплекс подключили к электросетям

Торговый центр во Владикавказе заработал после пожара

Торговый центр во Владикавказе заработал после пожара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы