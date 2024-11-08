Армения заняла первое место по импорту зерна из Северной Осетии

Северная Осетия поставила 450 тыс т зерновых культур в девять стран в 2024 году. Около половины продукции приняла Армения.

В минувшем году поставки зерна из Северной Осетии приняли девять стран: всего было экспортировано почти 450 тыс т продукции, рассказал глава региона Сергей Меняйло, ссылаясь на информацию от Россельхознадзора.

Крупнейшим импортером стала Армения: она приняла порядка 220 тыс т. Самыми популярными товарами оказались ячмень, кукуруза и пшеница.

Кроме того, поставки зерна в Турцию увеличились в 2 раза. В страну отгружено свыше 770 т нута, гороха и льна.

«Помимо этого, зерно из Северной Осетии поставлялось в Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Азербайджан и Сирию»

- Сергей Меняйло

Он добавил, что в будущем Северная Осетия продолжит наращивать экспорт зерновых культур.