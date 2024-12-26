Во Владикавказе на Крещение ограничат движение транспорта

С 18 по 19 января во Владикавказе будут действовать ограничения на движение транспорта. Это связано с Крещением.

На Крещение во Владикавказе ограничат движение транспорта на нескольких улицах, поведала пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ограничения будут действовать с 18 по 19 января.

Ограничения вводятся на ряде участков улиц А. Кантемирова, Рождественской, Августовских событий, Тургеневской, Дзержинского, Гастелло, а также Церетели.

Также вводится запрет на остановки транспорта на участках улиц Барбашова, Гончарова и Тургеневской. Машины нельзя будет оставлять ближе 50 м от храма Архистратига Божия Михаила, а также на территории храма Аланских святых.