Вестник Кавказа

Жителей Владикавказа пригласили на бесплатное катание на коньках

Жителей Владикавказа пригласили на бесплатное катание на коньках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе на Ледовой арене 8 января пройдут массовые катания на коньках. Выйти на лед сможет любой желающий, начало катания в 09.00.

Каток на Ледовой арене Владикавказа будет открыт для всех желающих утром в среду 8 января.

Жители города приглашаются на массовые катания.

«Всех любителей здорового образа жизни ждут с 9:00 до 12:00 по адресу ул. Морских Пехотинцев, вход свободный»

– Минспорта Северной Осетии

До конца новогодних праздников по всей стране проводятся различные спортивные мероприятия, массовое катание во Владикавказе организуется в рамках Декады спорта и здоровья.

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