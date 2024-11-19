Жителей Владикавказа пригласили на бесплатное катание на коньках

Во Владикавказе на Ледовой арене 8 января пройдут массовые катания на коньках. Выйти на лед сможет любой желающий, начало катания в 09.00.
Каток на Ледовой арене Владикавказа будет открыт для всех желающих утром в среду 8 января.
Жители города приглашаются на массовые катания.
«Всех любителей здорового образа жизни ждут с 9:00 до 12:00 по адресу ул. Морских Пехотинцев, вход свободный»
– Минспорта Северной Осетии
До конца новогодних праздников по всей стране проводятся различные спортивные мероприятия, массовое катание во Владикавказе организуется в рамках Декады спорта и здоровья.