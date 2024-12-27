На развитие сельского хозяйства потратят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии

В Северной Осетии продолжают развивать сельскохозяйственные отрасли. В нынешнем году на это планируется потратить более 1 млрд рублей.

Власти Северной Осетии направят на развитие сельского хозяйства 1,2 млрд рублей. Об этом сказано на официальном портале республики.

Деньги будут выделены в рамках программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

"Средства направят на поддержку и развитие элитного семеноводства, племенного и мясного животноводства, производство и реализацию зерновых культур, развитие виноградарства и виноделия, производство картофеля и овощей и др."

– пресс-служба