Вестник Кавказа

На развитие сельского хозяйства потратят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии

Теплица
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии продолжают развивать сельскохозяйственные отрасли. В нынешнем году на это планируется потратить более 1 млрд рублей.

Власти Северной Осетии направят на развитие сельского хозяйства 1,2 млрд рублей. Об этом сказано на официальном портале республики.

Деньги будут выделены в рамках программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

"Средства направят на поддержку и развитие элитного семеноводства, племенного и мясного животноводства, производство и реализацию зерновых культур, развитие виноградарства и виноделия, производство картофеля и овощей и др."

– пресс-служба

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