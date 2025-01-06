Вестник Кавказа

Самая высокогорная купель появится в Северной Осетии

Самая высокогорная купель появится в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии появится самая высокогорная купель на Крещение 2025. Она расположится в Куртатинском ущелье.

Окунуться в самую высокогорную купель РФ можно будет в североосетинских горах. Ее, как обычно, обустроят в Свято-Успенском мужском монастыре, передали в местных епархиях.

"В самом высокогорном в России Свято-Успенском мужском монастыре, находящемся в Куртатинском ущелье республики, пройдут крещенские купания. Купель будет создана на реке Фиагдон на территории монастыря. 19 января там также пройдет божественная литургия"

- Владикавказская и Аланская епархии

В Аланском Богоявленском женском монастыре также можно будет отметить важнейший православным праздник, добавили в епархиях.

Напомним, что в Железноводске на Ставрополье начали обустраивать необычную купель для детей. Она будет наполнена горячей минеральной водой.

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