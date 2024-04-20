Как приготовить шашлык без мяса: 3 армянских рецепта

В Армении отдых на природе всегда сопровождается приготовлением мяса на углях. Однако любовь армян к блюдам, приготовленным таким способом не ограничивается шашлыком из мяса. Расскажем, что еще можно приготовить на огне и что подходит для шашлыка, барбекю и хороваца.

Шашлык из картошки

Незамысловатая идея нанизывать клубни картофеля на шампуры возникала спонтанно. Неизвестно, кем и когда впервые был опробован рецепт приготовления картошки на углях. В советское время армяне картошку варили или жарили на сковороде, поэтому рецепт относительно новый.

Сырые клубни картофеля очистить от кожуры, промыть проточной водой.

Сделать по всему клубню продольные или поперечные надрезы - не слишком глубокие, чтобы в дальнейшем клубень можно было нанизать на шампур во избежание его разлома. Поэтому для такого шашлыка лучше всего подойдет крупная картошка.

Обильно посыпать солью.

Готовится такой шашлык значительно дольше, нежели мясо или овощи. Употреблять его рекомендуется горячим, поскольку свежеприготовленный картофель нежнее на вкус, нежели остывший.

Подать с любыми готовыми соусами.

Шашлык из овощей

Овощное ассорти, приготовленное на углях, в Армении называют также как и мясной шашлык – хоровац. Считается, что такие овощи луче всего подходят к мясным блюдам.

Ингредиенты

болгарский перец

помидоры

баклажаны

зелень

соль и перец по вкусу.

Стандартное количество всех овощей – по четыре от каждой позиции.

Сначала готовят баклажаны. Их нужно нанизать на шампур и жарить на открытом огне. Сырой баклажан достаточно плотный, а потому для его приготовления допустимы языки пламени. Готовым считается тот баклажан, который стал мягким, а кожура чуть-чуть обуглилась. Готовый баклажан помещают в пакет, где он ожидает остальных ингредиентов. Далее на угли помещаются помидоры и перец, которые также следует готовить до характерной подгорелой корки на кожуре. Бояться этого ненужно, поскольку при приготовлении блюда кожура полностью отделяется от овощей.

Готовое ингредиенты тщательно перемешиваются, в них добавляется мелкорубленая зелень, молотый перец и соль. Подают овощной хоровац горячим, хотя он не теряет вкуса и остывшим.

Шашлык из кукурузы

На Западе кукурузу едят вареной или делают из нее попкорна. Армяне же готовят ее на углях.

Свежие початки нужно очистить от ненужных листьев.

Очищенную кукурузу покрыть сливочным маслом из расчета 100 г на 3 молодых початка.

Добавить по половине столовой ложки соли и перца.

Любители острой кукурузы готовят специальный соус, в обязательный состав которого входят паприка и измельченный чеснок.

Для приготовления используют не шампуры, на тонкие шпажки или сетку гриль. Готовится кукуруза очень быстро, поэтому следует внимательно следить за ее зернами и вовремя переворачивать.