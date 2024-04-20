Вестник Кавказа

Как приготовить шашлык без мяса: 3 армянских рецепта

Мамикон Бабаян
Как приготовить шашлык без мяса: 3 армянских рецепта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении отдых на природе всегда сопровождается приготовлением мяса на углях. Однако любовь армян к блюдам, приготовленным таким способом не ограничивается шашлыком из мяса. Расскажем, что еще можно приготовить на огне и что подходит для шашлыка, барбекю и хороваца.

Шашлык из картошки

Незамысловатая идея нанизывать клубни картофеля на шампуры возникала спонтанно. Неизвестно, кем и когда впервые был опробован рецепт приготовления картошки на углях. В советское время армяне картошку варили или жарили на сковороде, поэтому рецепт относительно новый.

  • Сырые клубни картофеля очистить от кожуры, промыть проточной водой.
  • Сделать по всему клубню продольные или поперечные надрезы - не слишком глубокие, чтобы в дальнейшем клубень можно было нанизать на шампур во избежание его разлома. Поэтому для такого шашлыка лучше всего подойдет крупная картошка.
  • Обильно посыпать солью.

Готовится такой шашлык значительно дольше, нежели мясо или овощи. Употреблять его рекомендуется горячим, поскольку свежеприготовленный картофель нежнее на вкус, нежели остывший.

  • Подать с любыми готовыми соусами.

Шашлык из овощей

Овощное ассорти, приготовленное на углях, в Армении называют также как и мясной шашлык – хоровац. Считается, что такие овощи луче всего подходят к мясным блюдам.

Ингредиенты

  • болгарский перец
  • помидоры
  • баклажаны
  • зелень
  • соль и перец по вкусу.

Стандартное количество всех овощей – по четыре от каждой позиции.

  1. Сначала готовят баклажаны. Их нужно нанизать на шампур и жарить на открытом огне. Сырой баклажан достаточно плотный, а потому для его приготовления допустимы языки пламени. Готовым считается тот баклажан, который стал мягким, а кожура чуть-чуть обуглилась. Готовый баклажан помещают в пакет, где он ожидает остальных ингредиентов.
  2. Далее на угли помещаются помидоры и перец, которые также следует готовить до характерной подгорелой корки на кожуре. Бояться этого ненужно, поскольку при приготовлении блюда кожура полностью отделяется от овощей.

Готовое ингредиенты тщательно перемешиваются, в них добавляется мелкорубленая зелень, молотый перец и соль. Подают овощной хоровац горячим, хотя он не теряет вкуса и остывшим.

Шашлык из кукурузы

На Западе кукурузу едят вареной или делают из нее попкорна. Армяне же готовят ее на углях.

  • Свежие початки нужно очистить от ненужных листьев.
  • Очищенную кукурузу покрыть сливочным маслом из расчета 100 г на 3 молодых початка.
  • Добавить по половине столовой ложки соли и перца.

Любители острой кукурузы готовят специальный соус, в обязательный состав которого входят паприка и измельченный чеснок.

Для приготовления используют не шампуры, на тонкие шпажки или сетку гриль. Готовится кукуруза очень быстро, поэтому следует внимательно следить за ее зернами и вовремя переворачивать.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
300 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что США и Китай продают друг другу?

Что США и Китай продают друг другу?

Горские евреи отмечают Песах

Горские евреи отмечают Песах

Где пить настоящий кофе по-турецки: 7 лучших мест в Турции

Где пить настоящий кофе по-турецки: 7 лучших мест в Турции

Армения заняла первое место по импорту зерна из Северной Осетии

Армения заняла первое место по импорту зерна из Северной Осетии

Казахстан нарастил поставки зерна в Азербайджан

Казахстан нарастил поставки зерна в Азербайджан

В Казахстане отправили на экспорт более 1 млн тонн зерна в ноябре

В Казахстане отправили на экспорт более 1 млн тонн зерна в ноябре

Как армяне согреваются зимой: 6 блюд, спасающих от холода

Как армяне согреваются зимой: 6 блюд, спасающих от холода

Чем порадовать армян: что привезти в Армению?

Чем порадовать армян: что привезти в Армению?

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Кубань стала зерновым лидером России

Кубань стала зерновым лидером России

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы