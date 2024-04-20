Как приготовить шашлык без мяса: 3 армянских рецепта

Шашлык из картошки
Незамысловатая идея нанизывать клубни картофеля на шампуры возникала спонтанно. Неизвестно, кем и когда впервые был опробован рецепт приготовления картошки на углях. В советское время армяне картошку варили или жарили на сковороде, поэтому рецепт относительно новый.
- Сырые клубни картофеля очистить от кожуры, промыть проточной водой.
- Сделать по всему клубню продольные или поперечные надрезы - не слишком глубокие, чтобы в дальнейшем клубень можно было нанизать на шампур во избежание его разлома. Поэтому для такого шашлыка лучше всего подойдет крупная картошка.
- Обильно посыпать солью.
Готовится такой шашлык значительно дольше, нежели мясо или овощи. Употреблять его рекомендуется горячим, поскольку свежеприготовленный картофель нежнее на вкус, нежели остывший.
- Подать с любыми готовыми соусами.
Шашлык из овощей
Овощное ассорти, приготовленное на углях, в Армении называют также как и мясной шашлык – хоровац. Считается, что такие овощи луче всего подходят к мясным блюдам.
Ингредиенты
- болгарский перец
- помидоры
- баклажаны
- зелень
- соль и перец по вкусу.
Стандартное количество всех овощей – по четыре от каждой позиции.
- Сначала готовят баклажаны. Их нужно нанизать на шампур и жарить на открытом огне. Сырой баклажан достаточно плотный, а потому для его приготовления допустимы языки пламени. Готовым считается тот баклажан, который стал мягким, а кожура чуть-чуть обуглилась. Готовый баклажан помещают в пакет, где он ожидает остальных ингредиентов.
- Далее на угли помещаются помидоры и перец, которые также следует готовить до характерной подгорелой корки на кожуре. Бояться этого ненужно, поскольку при приготовлении блюда кожура полностью отделяется от овощей.
Готовое ингредиенты тщательно перемешиваются, в них добавляется мелкорубленая зелень, молотый перец и соль. Подают овощной хоровац горячим, хотя он не теряет вкуса и остывшим.
Шашлык из кукурузы
На Западе кукурузу едят вареной или делают из нее попкорна. Армяне же готовят ее на углях.
- Свежие початки нужно очистить от ненужных листьев.
- Очищенную кукурузу покрыть сливочным маслом из расчета 100 г на 3 молодых початка.
- Добавить по половине столовой ложки соли и перца.
Любители острой кукурузы готовят специальный соус, в обязательный состав которого входят паприка и измельченный чеснок.
Для приготовления используют не шампуры, на тонкие шпажки или сетку гриль. Готовится кукуруза очень быстро, поэтому следует внимательно следить за ее зернами и вовремя переворачивать.