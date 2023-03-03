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СМИ: Глава МО Армении покинет свой пост

СМИ: Глава МО Армении покинет свой пост
Издание "Грапарак" пишет, что министр обороны Армении Сурен Папикян уйдет в отставку. Его место может занять директор Службы нацбезопасности страны Армен Абазян.

Глава армянского Минобороны Сурен Папикян лишится своей должности, сообщает местная газета "Грапарак".

Как передает издание, вопрос с отставкой министра уже решен и в настоящее время власти обсуждают новое место работы Папикяна и его преемника.

Отмечается, что армянский премьер Никол Пашинян хочет видеть на посту министра обороны Армении главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна.

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