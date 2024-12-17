Вестник Кавказа

Айшат Кадырова уходит из политики

Айшат Кадырова уходит из политики
© Фото: пресс-служба главы Чечни
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, занимавшая пост вице-премьера чеченского правительства, приняла решение оставить высокую должность ради мира моды и бизнеса – она призналась, что это не женская работа.

Айшат Кадырова покидает свой пост вице-премьера правительства Чечни, заявила она в видеообращении, опубликованном на ее странице в социальной сети. 

"Я приняла решение покинуть пост… Эта работа была важным опытом для меня, направление соцблока играет большую роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины. Я же буду трудиться на благо нашей республики, занимаясь проектами в бизнесе, и… смогу принести больше пользы, чем занимаясь политикой"

- Айшат Кадырова

Новым старым местом работы девушки станет модный дом Firdaws, где она планирует развивать модный бизнес и радовать чеченских женщин, передает информационное агентство "Чечня сегодня".

Как отметила Айшат, она и дальше будет приносить пользу своей родной Чечне и людям, которые живут в этом регионе. 

Напомним, Айшат Рамзановна Кадырова - дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, со 2 октября 2023 года она занимала пост заместителя председателя правительства Чечни, в том же 2023 году она была удостоена звания народной артистки республики.

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