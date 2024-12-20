Вестник Кавказа

Карпин уволился из "Ростова"

Карпин уволился из "Ростова"
© Фото: пресс-служба ФК “Ростов“
Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Новым наставником желто-синих стал Джонатан Альба.

Российский специалист Валерий Карпин ушел с должности наставника футбольного клуба "Ростов", сообщает пресс-служба дончан.

Тренер подчеркнул, что решение об отставке далось ему нелегко. Он отметил, что за проведенное время и клуб, и город стали для него по-настоящему родными.

Карпин заявил, что в настоящее время ему необходимо полностью сосредоточиться на работе в сборной России. Специалист поблагодарил игроков, персонал и болельщиков.

Президент клуба Арташес Арутюнянц сказал, что остальной тренерский штаб, с которым работал Карпин, продолжит совмещать деятельность в "Ростове" и сборной.

В пресс-службе клуба добавили, что новым наставником команды из берегов Дона стал испанский тренер Джонатан Альба, который работал вместе с Карпиным с 2018 года.

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