Вестник Кавказа

Легенды "Барселоны" соберутся в Тбилиси

Легенды "Барселоны" соберутся в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузию приедут легенды испанской "Барселоны". В стране продолжается проект, предусматривающий приезд легендарных футболистов.

Легенды испанского футбольного клуба "Барселона" соберутся в Тбилиси для участия в товарищеской встрече с ветеранами грузинского футбола. Матч пройдет 16 мая.

Как сообщили организаторы из Sports Orient, игра состоится в рамках проекта The Legend Series, предусматривающий визит в Грузию в ближайшие три года футбольных звезд.

В марте 2024 году в Батуми пожаловали легенды итальянского "Интера", которые провели дружеский матч против ветеранов сборной Грузии. В сентябре того же года в Тбилиси приехали игроки "Милана".

Составы команд в настоящее время неизвестны. Против итальянских команд на поле выходили лучший бомбардир сборной Грузии Шота Арвеладзе, самый титулованный футболист страны Каха Каладзе и другие ветераны.

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