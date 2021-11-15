Легенды "Барселоны" соберутся в Тбилиси

В Грузию приедут легенды испанской "Барселоны". В стране продолжается проект, предусматривающий приезд легендарных футболистов.

Легенды испанского футбольного клуба "Барселона" соберутся в Тбилиси для участия в товарищеской встрече с ветеранами грузинского футбола. Матч пройдет 16 мая.

Как сообщили организаторы из Sports Orient, игра состоится в рамках проекта The Legend Series, предусматривающий визит в Грузию в ближайшие три года футбольных звезд.

В марте 2024 году в Батуми пожаловали легенды итальянского "Интера", которые провели дружеский матч против ветеранов сборной Грузии. В сентябре того же года в Тбилиси приехали игроки "Милана".

Составы команд в настоящее время неизвестны. Против итальянских команд на поле выходили лучший бомбардир сборной Грузии Шота Арвеладзе, самый титулованный футболист страны Каха Каладзе и другие ветераны.