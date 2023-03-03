В Дагестане построят новые гостиницы на берегу моря, номерной фонд увеличится на 12,5 тыс мест. Рядом будет создана развлекательная инфраструктура.
Каспийский прибрежный кластер в Дагестане позволит с комфортом отдыхать в регионе тысячам туристов. На берегу моря будут построены новые гостиницы и коттеджи на 12,5 тыс мест. Кроме того, в Каспийском кластере будут открыты аквапарк, парк аттракционов, спа-центр. Также запланировано создание центра водных видов спорта и гавани для яхт.
Новые гостиницы в Дагестане будут трех- и пятизвездочными, уточнили в "Кавказ.РФ". Ожидается, что через 10 лет турпоток кластера ежегодно будет составлять 360 тыс человек.
Кластер разместится недалеко от Дербента, границы крупной туристско-рекреационной зоны еще предстоит определить.