Опубликовано: 0:04, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Гостиниц в Дагестане станет больше, на побережье Каспийского моря будет создано 12,5 тыс новых мест размещения. Также в Дагестане у моря откроются аквапарк, парк аттракционов и спа-центр.

В Дагестане построят новые гостиницы на берегу моря, номерной фонд увеличится на 12,5 тыс мест. Рядом будет создана развлекательная инфраструктура.

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане позволит с комфортом отдыхать в регионе тысячам туристов. На берегу моря будут построены новые гостиницы и коттеджи на 12,5 тыс мест. Кроме того, в Каспийском кластере будут открыты аквапарк, парк аттракционов, спа-центр. Также запланировано создание центра водных видов спорта и гавани для яхт.

Новые гостиницы в Дагестане будут трех- и пятизвездочными, уточнили в "Кавказ.РФ". Ожидается, что через 10 лет турпоток кластера ежегодно будет составлять 360 тыс человек.

Кластер разместится недалеко от Дербента, границы крупной туристско-рекреационной зоны еще предстоит определить.