Север-запад Израиля потрясло землетрясение

Опубликовано: 9:45, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В двух километрах от израильского города Тверия произошло землетрясение. Данных о жертвах и разрушениях нет.

В окрестностях Тверии, в районе озера Кинерет было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Об этом сообщил израильский Геофизический институт. Глубина залегания эпицентра составила девять километров, данных о жертвах и разрушениях нет.

Насколько Израиль готов к сильному землетрясению

По словам сейсмолога Геологической службы Израиля Надава Ветцлера, страна готова к возможным мощным землетрясениям лишь отчасти. Несмотря на формировании комиссии по согласованию действий в случаях ЧС, а также разработке системы раннего предупреждения, говорить о 100% подготовке к разрушительным сейсмособтиям не приходится.

Так как система раннего предупреждения направлена на то, чтобы люди успели покинуть здания до их разрушения, однако число таких зданий слишком велико.

Согласно январскому отчету специального надзорного органа, следящего за сохранностью старого жилого фонда, в стране около 600 зданий не обладают запасом прочности.

В то же время в стране хорошо развита служба аварийного реагирования. В частности, командование тыла, а также часть армии, которая занимается гражданской обороной, службы по ЧС проводят регулярные учения. Тем не менее, если в стране произойдёт землетрясение столь разрушительной сил, как в Турции и Сирии, то «Израиль будет опустошен», поэтому под готовности страны к землетрясениям понимается, в первую очередь, подготовка к последствиям.