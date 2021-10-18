Азербайджан отмечает День восстановления независимости

В Азербайджане празднуется День восстановления независимости. Жителей республики поздравила Мехрибан Алиева.

День восстановления независимости празднуется сегодня в Азербайджане. Ровно 33 года назад был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

В документе содержалась ссылка на Декларацию независимости от 28 мая 1918 года и декларацию Верховного совета АР "О восстановлении независимости Азербайджана" от 30 августа 1991 года.

В акте подчеркивалось, что Азербайджанская Республика является преемницей Азербайджанской Демократической Республики.

15 октября 2021 года был принят закон "О Дне независимости", который был утвержден президентом Ильхамом Алиевым. С утверждением нового закона 28 мая празднуется День независимости Азербайджана, а 18 октября – День восстановления независимости.

С праздником жителей Азербайджана поздравила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Она разместила на своей странице в социальной сети праздничный пост.

Граждан поздравил МИД Азербайджана. В публикации в соцсети Х сказано, что 18 октября – день, когда азербайджанский народ восстановил свою независимость и возродил традиции государственности.

"Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану всегда славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости"

- МИД Азербайджана

Помимо этого, народ Азербайджана с праздником поздравили министерство иностранных дел Турции и Организация тюркских государств.