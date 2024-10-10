Вестник Кавказа

Бывший рыбзавод превратится в гостиницу в Новороссийске

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Началась подготовка проекта по созданию нового гостиничного комплекса из старого рыбного завода в Новороссийске. Кроме того, что в будущем он привлечет туристов, территория обеспечит еще и рабочие места.

В Новороссийске стартовали работы по формированию проекта нового гостиничного комплекса. Его создадут на месте старого рыбного завода, размещенного на живописной набережной, передала замглавы курорта Екатерина Степаненко.

«Мы планируем, что комплекс также будет ориентирован на реабилитацию и развитие делового туризма. Такое развитие территории создаст не только дополнительные условия для отдыха, но и привлечет туристов, обеспечит новые рабочие места и улучшит городскую инфраструктуру»

- Екатерина Степаненко

Также в новом комплексе, с ее слов, большое внимание уделят озеленению и созданию зон отдыха, которые сделают Новороссийск еще более привлекательным и удобным для жизни.

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