Новые культурные столицы мира: Абу-Даби, Шэньчжэнь и Доха

Опубликовано: 8:00, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

По количеству новых музеев, опер и театров амбициозные и богатые страны Азии и Ближнего Востока обгоняют Европу и США. Эксперты рассматривают этот феномен как результат гонки за внимание, репутацию, туристов и инвестиции и свидетельство "глобального подъема культурного капитализма" .

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что культурной столицей Азербайджана стала Шуша.

Географический сдвиг

Шэньчжэнь, Абу-Даби и Доха занимают лидирующие позиции среди городов, способных конкурировать с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем: там активно строятся современные музеи и театры. Исследование, проведенное в Лозаннском университете в Швейцарии, предсказывает "географический сдвиг от устоявшихся культурных центров" к азиатским мегаполисам во главе с Китаем и странами Персидского залива.

Наш анализ позволяет увидеть появление ряда новых глобальных культурных городов

- отмечают исследователи Давид Гогишвили и Мартин Мюллер.

Их исследование основано на данных по 438 крупным зданиям учреждений культуры, открывшимся в 58 странах в период с 1990 по 2019 год, пишет The Art Newspaper. Рассматривались здания, строительство которых стоило не менее $100 млн, либо занимающие площадь не менее 20 тысяч кв. м (примерно музей Гуггенхейма в Бильбао), либо с минимальной вместимостью 1500 мест.

Культурный капитализм

Гогишвили и Мюллер рассматривают этот феномен как свидетельство "глобального подъема культурного капитализма" на рубеже XXI века. Они пишут, что здания, спроектированные известными архитекторами, стали в некотором смысле символами городов, соревнующихся в глобальной гонке за "внимание, репутацию, туристов и инвестиции".

Около $84,7 млрд инвестиций было вложено в проекты, которые в совокупности занимают площадь почти 17 кв. км. Пятерка самых дорогих (более $1 млрд за каждый проект) в порядке убывания:

Центр Гетти в Лос-Анджелесе,

Купол тысячелетия (Арена О2 ) в Лондоне,

Лувр Абу-Даби,

Фонд Луи Виттон в Париже

Культурный центр имени Ставроса Ниархоса в Афинах.

Гогишвили отмечает, что число таких флагманских арт-центров резко возросло в период глобализации с 1990 года. Под влиянием окончания холодной войны и ускорения экономических реформ в Китае эта тенденция распространилась на восток. Исследование показало, что в начале 1990-х годов на долю Европы приходилось наибольшая доля крупных проектов - 10 из 24 глобальных проектов по сравнению с семью в Азии и Северной Америке за пятилетний период. Но с середины 2000-х годов Азия решительно вырвалась вперед. Из 150 крупных площадок, открывшихся с 2015 по 2019 год, 84 находились в Азии, 32 - в Европе и 30 - в Северной Америке.

Роль Азии возрастает

В подавляющем большинстве случаев за этот рост отвечал Китай, завершивший 131 проект за исследуемый период, или 30% проектов (на втором месте США с 74 зданиями, или 17% от общего числа).

Шанхай представил 13 новых площадок, самое большое количество на город. Шанхайский Большой театр, построенный в 1998 году, стал одним из десятков спонсируемых государством культурных комплексов, возникших в быстрорастущих городах Китая за последние десятилетия. Отчасти благодаря огромным масштабам этих центров, которые обычно объединяют под одной крышей театр, концертный зал и оперный театр, Азия может похвастаться десяткой крупнейших художественных площадок. Напротив, средняя площадь новых культурных проектов в Северной Америке с 2010 года продолжает сокращаться.

Рост Азии может объяснить удивительная тенденция: в то время как инвестиции в крупные культурные проекты резко возросли (общая стоимость проектов 2010-х годов составила $52,2 млрд, что почти в пять раз больше, чем в 1990-х годах - $10,6 млрд), средняя стоимость проектов снизилась. В качестве возможных факторов Гогишвили называет государственную собственность городской земли, более дешевую рабочую силу и сотрудничество Китая к большим количеством местных архитекторов.

Игра в догонялки

Исследователи считают, что беспрецедентный строительный бум в Китае продолжится до конца 2020-х годов. Только в Шэньчжэне планируется построить не менее десяти музеев и культурных зданий стоимостью около $3 млрд. Тем временем страны Персидского залива также стремятся расширить свое международное влияние и диверсифицировать экономику с помощью культуры.

Исследование показывает, что в период с 1990 по 2019 год в регионе открылось всего 14 крупных арт-пространств, и ожидается, что к концу этого десятилетия в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии будет завершено множество новых проектов.