Вестник Кавказа

Рамадан 2025: кто определяет дату начала священного месяца и поста?

Екатерина Винник
Полумесяц
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
1 марта начнется месяц Рамадан, священный для всех мусульман. Почти 2 млн человек по всему миру будут держать пост в Рамадан, что является одним из пяти столпов ислама, наряду с паломничеством и ежедневными намазами. Как определяют точную дату начала Рамадана, как она связана с Луной и кто ответственен за начало поста - рассказываем в этом материале.

Когда Рамадан 1446?

В 2025 году или 1446 году по Хиджре, месяц Рамадан начнется 28 февраля. Дата начала Рамадана, как и любого другого исламского месяца, определяется по лунному календарю, соответственно, первый день месяца наступает с новолунием. Новолуние в феврале 2025 года будет в 3:45 утра по Московскому времени. 

Месяц на небе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда начнется пост Рамадан в 2025 году в мире?

Пока что точно неизвестно, когда именно начнётся пост в Рамадан: 1 или 2 марта. Все будет зависеть от того, удастся ли мусульманским астрономам, как профессионалам, так и любителям, увидеть молодой месяц на небе 28 февраля. Если удастся, то первым днём поста Рамадан 2025 станет 1 марта, а если нет,  то 2 марта. 

Где будет видно новолуние в феврале 2025 года? 

Молодой месяц в небе 28 февраля смогут увидеть только жители Северной и Центральной Америки, а также ряд стран Южной Америки. Скорее всего, в Европе, в том числе и в России, на Ближнем Востоке и в Южной Азии новолуние в этот день невооружённым глазом наблюдать не удастся. 

Шатер рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В разных странах Рамадан в разные даты?

Даты начала месяца Рамадан действительно могут отличаться в разных государствах. Россия, например, сама определяет дату Рамадана, как и некоторые другие страны, однако большинство государств ориентируются на Саудовскую Аравию как духовный центр мусульман всего мира, на территории которой находятся две главными святыни ислама. 

Кто следит за луной на Рамадан?

В мусульманском мире в вопросе определения начала месяца Рамадан, в первую очередь, ориентируются на Саудовскую Аравию. Королевство  определяет, в какое именно время происходят главные религиозные события в исламе, в том числе когда начинается священный месяц и когда Ураза-Байрам, праздник, знаменующий окончание поста. В последние годы, помимо Саудовской Аравии, мусульмане также полагаются на Международный астрономический центр в Абу-Даби, который руководит ”Проектом наблюдения за исламским полумесяцем”.  Тем не менее каждая страна должна сама и независимо определить точную дату, и в этом помогают сообщества астрономов и советники из исламских управлений.  

Подготовка к ифтару
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда наблюдают за луной в Саудовской Аравии?

В Саудовской Аравии официальную дату Рамадана объявляет Комитет Верховного суда по наблюдению за луной, а её определить помогает команда астрономов-наблюдателей в Хаутат-Судайр в небольшой деревне недалеко от Эр-Рияда, расположенной в горной местности на высоте в 800 метров над уровнем моря, где нет светового загрязнения, свойственного для больших городов.  

Кто определяет дату начала Рамадана в России?

В России за определение даты начала поста месяца Рамадан отвечает Духовное управление мусульман. 7 февраля Совет улемов (совещательный орган) ДУМ постановил, что первым днем поста в 2025 году следует считать 1 марта, а последним - 29 марта. 

Может ли Саудовская Аравия ошибиться?

Критики считают, что Саудовская Аравия иногда ошибается в своих астрономических расчетах. Время от времени появляются сообщения о том, что Саудовская Аравия неверно рассчитала дату Рамадана или Ураза-байрама, за восход Луны приняв восход Сатурна, в частности. Именно поэтому в последние годы Саудовская Аравия призывает всех жителей страны наблюдать за Луной накануне Рамадана, а другие страны ориентироваться на собственные расчеты. 

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