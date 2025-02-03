Рамадан 2025: ифтар, сухур и все ключевые слова священного месяца

Месяц Рамадан в этом году наступит вечером 28 февраля. Когда он закончится? Что такое ифтар и сухур? Когда Ночь предопределения в 2025 году? Что значит имсак? Когда Ураза-байрам в 2025 году?

Священный месяц Рамадан наступит уже в эту пятницу, 28 февраля. На следующий день последователи ислама приступят к соблюдению обязательного поста.

Для некоторых он будет первым постом в жизни. Поэтому "Вестник Кавказа" подготовил для новичков словарь ключевых терминов, которые связаны с Рамаданом.

Когда начало и конец Рамадана в 2025 году?

Священный месяц Рамадан в 2025 году начнется вечером 28 февраля. Он сопровождается соблюдением обязательного поста, который мусульмане начнут держать 1 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последний день месяца Рамадан в 2025 году выпадает на 29 марта. На следующий день, 30 марта, последователи ислама будут отмечать праздник Ураза-байрам.

Что такое Рамадан?

Рамадан – девятый месяц в мусульманском лунном календаре. Его название происходит от арабского слова "рамад", что в переводе означает "палящий", "жаркий".

Рамадан завершает триаду священных месяцев, в которую, помимо самого Рамадана, входят седьмой и восьмой месяцы мусульманского календаря – Раджаб и Шабан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом месяц Рамадан по своей важности превосходит остальные месяцы, он является самым святым. Именно в дни Рамадана были ниспосланы первые строки из Корана.

Рамадан – не только период обязательного поста, но и время для усердного поклонения Всевышнему, размышления, духовного очищения и искупления грехов.

Пост (Ураза)

Пост – один из столпов ислама (главных предписаний шариата) наравне с намазом (молитвой), шахадой (свидетельством о вере), хаджем (паломничеством) и закятом (обязательным налогом-милостыней).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост (ураза) является обязательной формой поклонения в месяц Рамадан для каждого мусульманина. Он предусматривает отказ от еды и питья в дневное время суток.

Помимо воздержания от трапезы от рассвета до заката, ураза в физическом плане подразумевает запрет на интимную близость днем, а также вредные привычки (курение).

Ифтар и сухур

В период месяца Рамадан у мусульман есть два приема пищи: ифтар и сухур.

Ифтар – разговение, вечерняя трапеза после дневного поста. Время ифтара начинается после вечернего намаза (после захода солнца).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухур – утренний прием пищи перед началом воздержания. Его необходимо совершать до утреннего намаза, то есть до появления первых солнечных лучей.

Что такое имсак?

Имсак – период рассвета, знаменующий собой завершение сухура и начало времени поста (воздержания от еды и питья). Он начинается с момента появления первых лучей солнца.

Именно с этого времени и до восхода солнца последователи ислама должны совершить утренний намаз.

Ночь предопределения

Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр) – самая важная ночь для всех мусульман, отмечающаяся в ночь с 26 на 27 день месяца Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Данная ночь получила такое название из-за своей значимости и превосходства перед другими ночами в исламском календаре. В это время Всевышний предопределяет судьбу каждого верующего.

Ночь предопределения в 2025 году наступит с 26 на 27 марта.

Хиляль

Хиляль ("полумесяц") – новая луна, появление которой означает наступление нового мусульманского месяца, включая Рамадан, и приход праздника Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что в мусульманских странах созданы специальные комитеты, наблюдающие за появлением новой луны и сообщающие о точной дате наступления Рамадана.

Када

Када – возмещение пропущенных в месяц Рамадан дней поста. Восполнить пропущенные дни можно в любой день года, кроме праздничных, до начала следующего Рамадана.

Таравих

Таравих – желательный, но очень важный намаз, который совершается после обязательной ночной молитвы на протяжении всего Рамадана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таравих обычно принято совершать коллективно в мечети, это является сунной. При этом не является запретом проведение дополнительной молитвы в домашних условиях.

Ураза-байрам

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) – Праздник разговения, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. Он выпадает на первый день месяца Шавваль, который следует за Рамаданом.

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе. С его наступлением отменяются все ограничения в потреблении пищи. При этом соблюдать пост в праздничный день является грехом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта. Он начинается с коллективной молитвы, а затем верующие совершают визиты к своим родным и близким, чтобы поздравить их с наступлением праздника.