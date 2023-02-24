Опубликовано: 17:33, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Генсек НАТО подтвердил планы провести трехстороннюю встречу с участием Швеции, Финляндии и Турции, посвященную заявкам двух северных стран о присоединении к альянсу. Она должна пройти в середине марта.

Трехсторонняя встреча по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО может состоятся в начале весны. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что на прошлой неделе встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой была достигнута договоренность о возобновлении переговоров. Кроме того, турецкий лидер согласился провести в середине марта встречу в штаб-квартире НАТО, посвященную реализации сделки, которая была оформлена в прошлом году Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой.

По словам Столтенберг, на предстоящей встрече стороны будут обсуждать, как завершить процесс вступления двух северных стран в НАТО.

Генсек альянса также отметил, что турецкое руководство положительно относится к присоединению Финляндии, но у него есть ряд нерешенных на данный момент вопросов в связи с заявкой Швеции.

Помимо этого, он рассказал, что на следующей неделе Венгрия собирается приступить к утверждению протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе в Турции назвали условие пропуска Швеции и Финляндии в НАТО.