Трехсторонняя встреча по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО может состоятся в начале весны. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что на прошлой неделе встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой была достигнута договоренность о возобновлении переговоров. Кроме того, турецкий лидер согласился провести в середине марта встречу в штаб-квартире НАТО, посвященную реализации сделки, которая была оформлена в прошлом году Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой.
По словам Столтенберг, на предстоящей встрече стороны будут обсуждать, как завершить процесс вступления двух северных стран в НАТО.
Генсек альянса также отметил, что турецкое руководство положительно относится к присоединению Финляндии, но у него есть ряд нерешенных на данный момент вопросов в связи с заявкой Швеции.
Помимо этого, он рассказал, что на следующей неделе Венгрия собирается приступить к утверждению протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе в Турции назвали условие пропуска Швеции и Финляндии в НАТО.