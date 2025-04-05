Вестник Кавказа

Инвестиции в Каспийский туркластер оценили в 18 млрд рублей

Инвестиции в Каспийский туркластер оценили в 18 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Назван объем вложений в Каспийский туристический кластер в Дагестане: их оценили в 18 млрд рублей. Одним из инвесторов станет компания "Кавказ.РФ".

На создание Каспийского туристического кластера в Дагестане предварительно будет вложено около 18 млрд рублей, рассказала пресс-служба регионального Минтуризма, ссылаясь на слова министра Эмина Мерданова.

Он передал, что компания "Кавказ.РФ" планирует инвестировать 14,6 млрд рублей, остальную сумму выделят из бюджета Дагестана.

"Развитие туристического кластера требует не только создания современных объектов отдыха, но и системного подхода к формированию внешней транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры"

- Эмин Мерданов

Проект Каспийского туркластера имеет большое значение для региона, отметили в министерстве. Он предполагает создание 14,5 тыс мест размещения и около 8 тыс новых рабочих мест.

Ключевой объект кластера – всероссийский детский центр "Дагестан", который одновременно может принимать 1,5 тыс детей. Его планируют возвести через два года. В полную мощность он начнет работу только в 2030 году.

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