Россия в январе дала Турции больше всего туристов

Опубликовано: 14:00, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россияне стали основными иностранными туристами в Турции по итогам января. В первый месяц года в Турции побывали почти 280 тыс туристов из России.

Больше всего иностранных туристов приехало в Турцию в январе из России, следует из официальной статистики Минтуризма республики.

Кто едет в Турцию

За первый месяц 2023 года Турцию посетили 2 млн иностранцев. Россияне совершили 279,8 тыс визитов, граждане Болгарии - 167 тыс, Германии - 139 тыс. В топ-5 по многочисленности вошли также туристы из Грузии и Ирана.

Куда едут иностранцы

Основная часть потока иностранцев прибывает в Турцию через Стамбул - 59%. Курортная Анталья в январе приняла 9% всех туристов.

В ведомстве отметили, что из 2 млн иностранцев около 10 тыс человек провели в Турции менее суток, они следовали транзитом.

Перспективы

Вскоре поток россиян в Турцию может вырасти еще, этому будут способствовать новые авиарейсы. Так, «Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Измир, «Победа» будет отправлять туристов в Анталью из Махачкалы, Владикавказа, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

Кроме того, запланирован запуск паромного сообщения с Турцией через Сочи.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что землетрясения не отпугнули российских туристов, они продолжают бронировать туры и отдыхать в Турции.