Россия в январе дала Турции больше всего туристов

Больше всего иностранных туристов приехало в Турцию в январе из России, следует из официальной статистики Минтуризма республики.
Кто едет в Турцию
За первый месяц 2023 года Турцию посетили 2 млн иностранцев. Россияне совершили 279,8 тыс визитов, граждане Болгарии - 167 тыс, Германии - 139 тыс. В топ-5 по многочисленности вошли также туристы из Грузии и Ирана.
Куда едут иностранцы
Основная часть потока иностранцев прибывает в Турцию через Стамбул - 59%. Курортная Анталья в январе приняла 9% всех туристов.
В ведомстве отметили, что из 2 млн иностранцев около 10 тыс человек провели в Турции менее суток, они следовали транзитом.
Перспективы
Вскоре поток россиян в Турцию может вырасти еще, этому будут способствовать новые авиарейсы. Так, «Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Измир, «Победа» будет отправлять туристов в Анталью из Махачкалы, Владикавказа, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Перми и Челябинска.
Кроме того, запланирован запуск паромного сообщения с Турцией через Сочи.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что землетрясения не отпугнули российских туристов, они продолжают бронировать туры и отдыхать в Турции.