Опубликовано: 8:18, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстанская нефть начнет поставляться в Германию сегодня или в ближайшие дни. Первая поставка точно состоится до конца месяца.

Со дня на день, возможно даже сегодня Казахстан начнет отправлять нефть на экспорт в Германию, об этом рассказал глава Минэнерго республики.

По его словам, если подведены итоги и будет получено подтверждение от транспортных структур, экспорт в Германию может начаться сегодня же. Поставки в любом случае стартуют в ближайшие дни, до конца месяца будет отправлена первая партия в 20 тыс т, заявил министр Болат Акчулаков.

Накануне сообщалось, что поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» задерживаются.

Как рассказал «Вестнику Кавказа» аналитик Игорь Юшков, задержка с поставкой и ее скромные объемы могут указывать на то, что у Казахстана нет достаточно свободной нефти для германского экспорта.