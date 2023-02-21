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Дагестан и Азербайджан обсудили пограничные проблемы

Дагестан и Азербайджан обсудили пограничные проблемы
Вопросы, связанные с очередями на погранично-пропускных пунктах обсудили представители Дагестана и Азербайджана в Баку.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился в Баку с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Стороны затронули вопросы, связанные с грузоперевозками, улучшением транспортной инфраструктуры и пропускных пунктов на границе. Кроме того, Набиев и Абдулмуслимов обсудили сотрудничество на небе.

Также политики заявили о важности принятия шагов для устранения проблем на погранично-пропускных пунктах, которые появляются из-за большегрузов.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о приезде Абдулмуслимова в столицу Азербайджана в рамках визита. Дагестанская делегация посетила Аллею шехидов.

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