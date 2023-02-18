Дагестан обзавелся уникальным реабилитационным центром для детей

Опубликовано: 7:28, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Современный реабилитационный центр для детей распахнул свои двери в Каспийске. Ежегодно он сможет вмещать до 600 детей в возрасте до 18 лет.

В Каспийске торжественно открыли новый современный реабилитационный центр для детей, сообщает пресс-служба глава Дагестана.

Возведенный объект сможет вместить до 600 детей в год в возрасте от одного года до 18 лет. Как отметили в пресс-службе, центр помогает восстановить полноту движений детей с ограниченными возможностями при помощи роботизированных технологий.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил на церемонии открытия, что это лучший центр в республике, и он может посоревноваться с другими центрами страны. По его словам, власти региона делают все, чтобы дети Дагестана ничем не ограничивались.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", власти Дагестана отремонтируют самую длинную в республике дорогу.