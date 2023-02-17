Землетрясение в Стамбуле может привести к катастрофе

Опубликовано: 16:49, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Стамбула бьют тревогу, при землетрясении в городе мгновенно обрушатся более 300 зданий, также большой риск обрушения имеют еще 1,5 тыс жилых домов. Решено выделить субсидии жильцам ненадежных домов, чтобы они смогли переехать.

В Стамбуле хотят срочно расселить дома, которые не являются сейсмоустойчивыми, в таких зданиях в городе проживают десятки тысяч человек.

Если случится землетрясение в Стамбуле, мгновенно могут рухнуть 318 зданий, они не имеют даже низшего класса сейсмоустойчивости. В таких домах проживают 10 тыс человек, рассказал заместитель генерального секретаря мэрии турецкого города Бугра Гёкче.

Также в Стамбуле 1 525 домов с низшими классами сейсмоустойчивости Dи E. Представитель мэрии пояснил, что у этих зданий повышенный риск обрушения при землетрясении.

Власти Стамбула хотят выделить субсидии тем, кто проживает в ненадежных домах, каждый арендатор будет получать по $250 для того, чтобы снимать квартиру в другом, более устойчивом доме, передает агентство Demiroen.

Проверка сейсмоустойчивости зданий ведется в Стамбуле с 2019 года.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что из-за землетрясения в Турции и Сирии погибли свыше 43 тыс человек, в Турции число жертв превышает 38 тыс.