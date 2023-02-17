Землетрясение в Стамбуле может привести к катастрофе

В Стамбуле хотят срочно расселить дома, которые не являются сейсмоустойчивыми, в таких зданиях в городе проживают десятки тысяч человек.
Если случится землетрясение в Стамбуле, мгновенно могут рухнуть 318 зданий, они не имеют даже низшего класса сейсмоустойчивости. В таких домах проживают 10 тыс человек, рассказал заместитель генерального секретаря мэрии турецкого города Бугра Гёкче.
Также в Стамбуле 1 525 домов с низшими классами сейсмоустойчивости Dи E. Представитель мэрии пояснил, что у этих зданий повышенный риск обрушения при землетрясении.
Власти Стамбула хотят выделить субсидии тем, кто проживает в ненадежных домах, каждый арендатор будет получать по $250 для того, чтобы снимать квартиру в другом, более устойчивом доме, передает агентство Demiroen.
Проверка сейсмоустойчивости зданий ведется в Стамбуле с 2019 года.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что из-за землетрясения в Турции и Сирии погибли свыше 43 тыс человек, в Турции число жертв превышает 38 тыс.