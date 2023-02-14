Обновленный аэропорт таджикского Бохтара готов к приему авиарейсов

Опубликовано: 9:38, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Авиаторы таджикского Бохтара получили обновленное здание международного аэропорта.

В международном аэропорту Бохтара (бывший Курган-Тюбе) завершились работы по реконструкции и обновлению воздушной гавани города, пишут таджикские СМИ.

Строители капитально отремонтировали и расширили зал для приема пассажиров – он стал просторнее и светлее. Пассажиры и их спутники теперь могут прогуляться по асфальтовой пешеходной аллее, не забыты и встречающие – для их автомобилей создали хорошо освещаемую стоянку площадью в 1250 кв м, передает Тренд.

Также всю территорию аэропорта обустроили и озеленили, засадив саженцы хвойных деревьев и цветов.

Напомним, Бохтар - город в юго-западном Таджикистане, административный центр Хатлонской области. Его международный аэропорт - один из четырех в стране, в нем базируются таджикские авиакомпании East Air и Air Airlines. Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани позволяет принимать самолеты Boeing 737 и Airbus 320, в основном он выполняет пассажирские и грузовые рейсы.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что с конца марта авиакомпания Uzbekistan Airways начнет выполнять авиарейсы из столицы Узбекистана в Милан и Париж.