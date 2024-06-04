Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество России и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главы двух стран обсудили развитие сотрудничества и сверили график личных контактов.

Сегодня состоялась телефонная беседа президентов России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмона, в ходе которой главы двух государств обсудили шаги по развитию сотрудничества двух стран, передает пресс-служба Кремля.

"Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности"

- пресс-служба Кремля

Также главы двух стран условились о графике личных контактов, отметив, что последние их контакты на высшем уровне проходили в очном формате, Путин и Рахмон постоянно на связи, встречаются и беседуют по телефону они регулярно, отметили в Кремле, передает ТАСС.

Итогами сегодняшней беседы станут поручения глав государств правительствам, министерствам и профильным ведомствам, которые будут даны главами двух государств. добавили в Кремле.